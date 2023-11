Rechter geeft ACM gelijk in Chipsoftzaak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven besliste vandaag in hoger beroep definitief dat de ACM haar marktverkenning openbaar mag maken, inclusief een aanvulling van de reactie van Chipsoft op vier punten. Eerder besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam dat het openbaar-makingsbesluit van de ACM ongewijzigd in stand kon blijven. Deze beslissing is nu van tafel.

Epd’s

In september 2020 gaf de ACM aan KPMG de opdracht onderzoek uit te voeren naar de markt voor informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg. Eén van de onderdelen in de marktverkenning was een onderzoek naar ervaren belemmeringen door klanten, zoals het mogelijk ‘onredelijk verhinderen’ van de interoperabiliteit tussen systemen door epd- en ZISleveranciers. Ziekenhuizen beklaagden zich massaal over de hoge winstmarges bij epd-leveranciers. Marktleider ChipSoft boekte in 2018 een winstmarge van 46,3 procent.

Openbaarmaking

Het CBb is het met de ACM eens dat openbaarmaking van de marktverkenning nuttig en nodig is uit een oogpunt van voorlichting en transparantie. De ACM mocht dit belang zwaarder laten wegen dan het belang van Chipsoft om af te zien van openbaarmaking vanwege reputatieschade. Wat betreft vier punten in de marktverkenning vindt het CBb dat de door de ACM gemaakte belangenafweging tekortschoot. Op die punten moet de visie van Chipsoft voor een evenwichtig beeld achter de onderzoeksbevindingen van KPMG worden opgenomen.