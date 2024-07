Rechter: ziekenhuis in de fout met beëindiging zzp-contract intensivist

Foto: © Udo Herrmann / CHROMORANGE / picture alliance

De zaak werd aangespannen door een intensivist die in eerste instantie voor een jaar bij een ziekenhuis inviel op de intensive care. Dat gebeurde op basis van een Overeenkomst van Opdracht, een overeenkomst voor zzp’ers, voor een jaar. Dat contract werd daarop verlengd, maar deze keer voor onbepaalde tijd.

Discussie over diensten

Tussen de intensivist en het bestuur van het ziekenhuis ontstond op een gegeven moment discussie over het aantal vaste diensten dat zij toebedeeld zou krijgen. De vrouw zou daarbij ook collega’s in de discussie hebben betrokken. Zij mailde hen daarbij op hun privé-e-mailadressen. Dat was voor het ziekenhuis grond om de overeenkomst per direct te beëindigen.

Het ziekenhuis dacht dit te kunnen doen, omdat de vrouw een zzp’er was, maar daar gaat de rechter niet in mee. De rechter ziet juist dat de voorwaarden waaronder de intensivist werkte haar eerder tot een werknemer maakten. Zo was de overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, bepaalde het ziekenhuis de locatie en werktijden, alsook de regels voor het werk.

Vijfvoudige beloning

Het ziekenhuis wierp tegen dat de intensivist een tarief per dienst betaald kreeg en dat het ziekenhuis hierover geen premies en belastingen afdroeg. De intensivist verdiende hierdoor ruim 20 duizend euro per maand, bijna het vijfvoudige van het salaris van een intensivist in dienst, dat rond 4500 euro zit.

De rechter vond dit echter niet genoeg en gaf de intensivist gelijk. Omdat de overeenkomst met de intensivist eigenlijk een arbeidscontract was, kwam het beëindigen daarvan neer op ontslag op staande voet. Daar zag de rechter ook in het conflict over de vaste diensten onvoldoende grond voor. Het ziekenhuis moet de intensivist daarom weer toelaten om haar werk te doen en zo’n 100 duizend euro betalen aan inkomsten die zij in de tussentijd heeft gemist.

Discussie rond zzp’ers

Over de inzet van zzp’er in de zorg is de afgelopen jaren veel discussie geweest. Veel zorgorganisatie zijn door interne personeelstekorten gedwongen om externen in te huren. Deze zzp’ers zijn dus hard nodig, maar kosten de zorgaanbieder een veelvoud van een werknemer in dienst. Op de werkvloer leidt dit, samen met het feit dat zzp’ers ervoor kunnen kiezen om geen avond-, nacht- en weekenddiensten te draaien, tot scheve ogen.

Zzp’ers bleken de afgelopen jaren, ook in andere sectoren, eigenlijk helemaal geen zelfstandigen. De rechter in de zaak van de intensivist baseerde zijn oordeel op een eerdere uitspraak over de maaltijdbezorgers van Deliveroo. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, sleutelt de minister van Sociale Zaken aan de wetgeving hierover. Die moet verder inperken wie een zzp’er genoemd mag worden. De belastingdienst moet ook beter gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. De laatste aanpassingen van de regelgeving zijn deze maand naar de Raad van State gegaan voor een advies.