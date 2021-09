Regeling coronacompensatie zittend ziekenvervoer verlengd

De continuïteitsbijdrageregeling voor het zittend ziekenvervoer is verlengd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) afgesproken dat de regeling gaat gelden met terugwerkende kracht tot december 2020, meldt ZN. Daarnaast is het meerkostenpercentage voor vervoerders vastgesteld op 2,35 procent.

Vervoerders konden door de coronamaatregelen minder ritten uitvoeren en minder passagiers tegelijk meenemen. Ook hadden ze te maken met langere wisseltijden en moesten ze investeren in spatschermen en extra schoonmaak.

In de eerste opzet konden transporteurs aanspraak maken op de regeling voor de activiteiten tussen maart 2020 en juni 2020, maar sindsdien werd de maatregel al een keer verlengd.

Aanvullend addendum

Om voor de verlengde periode in aanmerking te komen, dienen de vervoerders die eerder al de compensatie hebben aangevraagd een aanvullend addendum te ondertekenen. Het loket hiervoor wordt 1 oktober opengesteld. Het loket is te vinden via VECOZO net als bij de oorspronkelijke cb-aanvraag. De verlenging staat alleen open voor vervoerders die al gebruik hebben gemaakt van de cb-regeling. ZN verwijst transporteurs voor verdere vragen naar de Q&A.