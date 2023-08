Regiemodel kleinschalig wonen sorteert voor op huisartsentekort

“Er komt een enorm probleem op ons af, daar moeten we ons nu op voorbereiden”, zegt directeur Dagelijks Leven, Jeroen Kleinjan in een interview op Zorgvisie.

Dagelijks Leven

Dagelijks Leven, dat zich richt op kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, heeft daarom een nieuw zorgmodel ontwikkeld: het regiemodel. Hierin komt de regie voor de behandeling (vroeger heette dat hoofdbehandelaarschap) bij een andere zorgverlener te liggen in plaats van bij de huisarts. Kleinjan: “Wij dachten: als de huisarts in een bepaalde regio minder tijd heeft om de zorg te regisseren, waarom organiseren we het daar dan niet anders?”

Regiemodel kleinschalig wonen

Het regiemodel maakt gebruik van de expertise van verpleegkundig specialisten (VS ) en physician assistants (PA). Sinds 2022 mogen beide groepen zorgverleners zelfstandig regiebehandelaar zijn. In plaats van de huisarts, voert nu de VS of PA het grootste deel van de zorg uit. Waar nodig, kan bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een psychiatrisch verpleegkundige of alsnog de huisarts worden ingeschakeld. In de ervaring tot nu toe, blijkt zo’n beetje 80 procent van de hulpvragen door de VS of PA te worden behandeld.

Het nieuwe regiemodel is uit nood geboren. Kleinjan: “De kern van het model is: iedereen blijft doen waar hij of zij goed in is en we helpen de huisarts om de schaarse tijd die hij of zij heeft, zo goed mogelijk te benutten.”

Lees het hele interview op Zorgvisie: Nieuw regiemodel kleinschalig wonen ontzorgt ook de huisarts