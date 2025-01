Regio Rotterdam krijgt tien mentale gezondheidsnetwerken

De zorgverzekeraars hebben dat besloten vanwege de positieve resultaten op de eerste locatie van het mentale gezondheidsnetwerk, in Rotterdam-Zuid. Daar stroomt een kwart van de mensen met mentale problemen die door huisartsen naar de ggz werden doorverwezen niet meer in de ggz. Ze blijken beter af met passende hulp in het sociaal domein. Een ander kwart is na het verkennend gesprek geholpen met een korte generalistische behandeling van vier, acht of twaalf sessies. Tot voor kort moesten ze weken of maanden wachten op een intake.

“Deze aanpak maakt direct het verschil”, vertelt projectleider Bas Dirken: “Hiermee blijft de specialistische ggz toegankelijk voor wie dat écht nodig heeft.” Belangrijk onderdeel van het akkoord is dat alle partijen ernaar streven de wachttijden voor ggz-zorg in de regio Rijnmond uiterlijk 2030 binnen de Treeknormen te brengen.

Alle partijen doen mee

Dit kwartaal komen er twee nieuwe mentale gezondheidsnetwerken bij in de Rotterdamse regio, eind dit jaar drie en de overige vijf openen volgend jaar. Behalve ggz-instellingen doen welzijnsorganisaties mee, omdat veel mentale klachten hun oorsprong vinden in andere problemen, zoals eenzaamheid, woonsituatie en schulden. Met alle huisartsen is afgesproken dat ze mensen met mentale vragen doorsturen naar een locatie van het mentale gezondheidsnetwerk.

Dirken: “De transformatie geeft vorm aan integrale, domein-overstijgende zorg, preventie en begeleiding. Deze is minder gericht op medische zorg en meer op oplossingen vanuit de sociale basis. Bovendien voorkomen we hiermee onnodige zorgkosten.” Frederique van Duuren, senior zorginkoper bij Zilveren Kruis: “Op deze manier verbetert de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.” Gemeenten wijzen erop dat de inzet vanuit het sociaal domein wordt gefinancierd met tijdelijke middelen.

Centraal staat verkennend gesprek

Bij mentale gezondheidsnetwerken staat het verkennend gesprek centraal: een gesprek tussen de persoon om wie het gaat en professionals uit de ggz en het sociaal domein. Een belangrijke positie is er ook voor naasten en ervaringsdeskundigen. Samen bedenken ze oplossingen en maken afspraken over de uitvoering ervan. Leidend is het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken, een onderdeel van het IZA. Daaraan werken mee: LHV, de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS, NZa, ZN, MIND, VNG, Sociaal Werk Nederland, V&VN, Ineen en Zorginstituut Nederland.