Registratie cliëntprofielen in wijkverpleging verplicht vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het registreren van een cliëntprofiel voor elke cliënt een verplicht onderdeel van het experiment bekostiging wijkverpleging. De NZa gaat alle zorgorganisaties in de tweede helft van 2023 benaderen.

Wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt in de wijkverpleging in een experiment samen met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan een nieuwe bekostiging. Deze moet het organiseren van passende zorg thuis ondersteunen. In de nieuwe bekostiging staan cliëntprofielen centraal die inzicht moeten geven in de zorgvraag op basis van een aantal cliëntkenmerken.

Vanaf de tweede helft van 2023 vraagt de NZa alle zorgaanbieders om voor hun cliënten de cliëntprofielen te registreren. Dat gebeurt op basis van het onderzoek ‘Tweede pilot cliëntprofielen’ waaraan het afgelopen jaar zes grote aanbieders hebben mee gedaan. Op die manier hebben alle cliënten op 1 januari 2024 een cliëntprofiel.

Nieuwe bekostiging

In de nieuwe bekostiging is het mogelijk om niet meer per uur, maar voor een langere periode (bijvoorbeeld per dag, week, maand of kwartaal) zorg te declareren. Cliëntprofielen zijn een voorwaarde voor deze innovatieve vorm van bekostiging. Zij geven inzicht in de zorgvraag via een uniforme indeling van cliënten in groepen. Cliënten worden op basis van een aantal cliëntkenmerken ingedeeld in een cliëntprofiel. Dat gebeurt via een vragenlijst die wijkverpleegkundigen invullen voor hun cliënt bij de (her)indicatie. De NZa benadrukt dat de cliëntprofielen de indicatiestelling niet vervangen.

Kijk hier hoe de cliëntprofielen zich verhouden tot de indicatie.

Cliëntprofielen

Het onderzoek ‘Tweede pilot cliëntprofielen’ leidt tot zes verschillende modelvarianten voor cliëntprofielen. Wijkverpleegkundigen waren actief betrokken bij het ontwikkelen van deze varianten. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om tot meer herkenbare cliëntprofielen te komen. Ook heeft de NZa de voorspelkracht van nieuwe cliëntkenmerken berekend. Het blijkt lastig om die verder te verhogen zonder dat het aantal cliëntprofielen te veel toeneemt.

Begin 2023 besluit de NZa welke cliëntprofielen gebruikt gaan worden. Daarbij wordt “in nauw overleg met de brancheorganisaties in de wijkverpleging” een keuze gemaakt. Volgens de NZa is het belangrijk een goede middenweg te vinden tussen het aantal cliëntkenmerken dat wijkverpleegkundigen gaan registreren en de inzichten die het werken met cliëntprofielen oplevert.

Verplicht

