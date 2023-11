Registraties kosten zorgmedewerkers onveranderd 40 procent van hun tijd

In de wijk en het ziekenhuis is het zelfs nog meer, meldt EenVandaag. Demissionair minister Helder wil alles doen om dit binnen een jaar te halveren.

Regeldruk

Bij haar aantreden in januari 2022 liet minister Helder ook al weten de registratielast te willen aanpakken. In februari 2023 trok zij nog eens 1,8 miljoen euro uit voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg. Het geld in deze subsidie helpt organisaties om projecten op te starten om de regeldruk binnen de eigen organisatie te verlagen. Deze maand herhaalde ze haar streven met de opmerking dat de ervaren regeldruk “nu echt moet worden gehalveerd”.

Geen resultaat

Al tientallen jaren zijn partijen het erover eens dat de regeldruk drastisch naar beneden moet. Opeenvolgende ministers hebben dit geprobeerd met programma’s als: ‘Minder regels, meer zorg’ (2002), ‘Een kwestie van vertrouwen’ (2006) en het huidige programma ‘(Ont)regel de zorg’. Begin juli bleek uit cijfers van het CBS dat (Ont)regel de zorg tot nu toe helemaal niets heeft opgeleverd.

Onderzoeker bij het Nivel, Kim de Groot, doet al een aantal jaren onderzoek naar registratielast onder zorgpersoneel. Zij laat aan EenVandaag weten: “Uit onze cijfers blijkt dat het net zo erg is als vier jaar geleden.”

Plezier zonder papier

De meest recente poging om de regeldruk te lijf te gaan, is het RVS-rapport van 10 oktober. Het RVS-advies ‘geeft richting om het verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigen’. Verantwoording afleggen over de geleverde zorg blijft belangrijk, maar moet effectief zijn en met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaan. ‘Alle betrokken partijen moeten zich inzetten om écht een verschil te maken in de dagelijkse praktijk en het werkplezier van zorgprofessionals en patiënten.’ Minister Helder wil het RVS-advies met zorgpartijen bespreken en heeft toegezegd voor eind dit jaar een brief te sturen naar de Tweede Kamer waarin zij intensivering van het programma ‘(Ont)regel de zorg’ zal beschrijven. Helder ziet als gezamenlijk doel: “Meer tijd en werkplezier, door minder papier.”