Registratiesysteem priklocatie Schiphol valt stil

Het registratiesysteem van de vaccinatielocatie op Schiphol heeft donderdag drie kwartier helemaal plat gelegen. Mensen die hun prik kwamen halen, allemaal 85-plussers, moesten met de hand worden geadministreerd en dat leverde forse vertragingen op. De senioren wachtten in hun auto of in de hal.

Een woordvoerder van de GGD Kennemerland bevestigt een bericht hierover van NH Nieuws. De mensen die na 15.00 uur een afspraak hadden, zijn afgezegd. Degenen die al op het terrein waren, konden ook een nieuwe afspraak maken als ze liever niet wilden wachten.

De GGD riep snel extra personeel op, maar daarmee kon de vertraging toch niet snel worden verholpen. Het systeem is ook nog steeds niet 100 procent, maar de hoop is dat dat vrijdagochtend wel het geval zal zijn. De zegsman noemt de gebeurtenis heel erg vervelend en zegt dat er alles aan wordt gedaan een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen.

De oorzaak van de storing was niet op Schiphol, maar op een internetknoopunt in Amsterdam. De landelijke GGD kon donderdagmiddag nog niet vertellen of en hoe de storing ook ook op andere priklocaties gevolgen heeft gehad. (ANP)