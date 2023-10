Reinier de Graaf Gasthuis en OLVG winnen STZ innovatieprijs

Tijdens het jaarcongres van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft minister Ernst Kuipers twee STZ-innovatieprijzen uitgereikt. Het Reinier de Graaf Gasthuis ontving de prijs in de categorie ‘beste idee’. De prijs voor ‘het beste uitgewerkte initiatief’ was voor het OLVG.

De huidpriktest Astrapp, ontwikkeld in het Deventer Ziekenhuis, kreeg een eervolle vermelding. De STZ innovatiechallenge stimuleert STZ innovaties in de 27 STZ-ziekenhuizen die leiden tot zorgtransformatie.

Beste idee

Namens het Reinier de Graaf Gasthuis nam Eelko Ronner de prijs in ontvangst voor de innovatie ‘robotische echocardiografie’. Deze innovatie speelt volgens de jury in op bestaande personeelstekorten, houdt rekening met een sterk groeiende zorgvraag en zorgt ervoor dat de patiënt sneller een diagnose heeft.

Bij de categorie ‘beste idee’ gaat het het om een innovatie in een early stage. Voor de robotische echocardiografie is al vroeg in de ideefase de samenwerking gezocht met de TU Delft en externe investeerders, wat – in dit geval – een duidelijke positieve invloed heeft op de haalbaarheid en daarna ook de schaalbaarheid van de innovatie.

Beste uitgewerkte initiatief

Michiel Gorzeman nam namens OLVG de prijs in ontvangst voor ‘de spoedpoli SEH’ als het beste uitgewerkte initiatief. De jury roemt de innovatie ‘spoedkliniek SEH’ vanwege de indrukwekkende impact op het verkorten van wachttijden en doorlooptijden en het verhogen van de patiënt- en medewerkerstevredenheid.

Het beste initiatief is een innovatie ready for scale-up die in één (of meerdere) STZ-huizen al geïmplementeerd is in het reguliere proces. De nadruk ligt hierbij op opschaling.

Eervolle vermelding

De gestandaardiseerde allergologietest Astrapp van het Deventer Ziekenhuis krijgt een eervolle vermelding. De innovatie van Monique Gorissen en Rob van Doremalen is een innovatie, die je patiënten gunt, aldus de jury. Het is een volledig uitgewerkt initiatief, waarmee allergietesten sneller, gestandaardiseerd, eenvoudiger en beter kunnen worden uitgevoerd.