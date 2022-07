‘Rekening houden met opnieuw uitstel reguliere zorg’

Het coronavirus is nog zo onvoorspelbaar dat ziekenhuizen zich alweer wapenen voor het najaar. Deskundigen verwachten opnieuw uitstel van reguliere zorg door veel extra patiënten én personeel dat uitvalt, meldt het AD .

De hoop was dat het coronavirus zich deze zomer koest zou houden, maar vrijdag lagen toch weer 937 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Van hen liggen er 42 op de intensive care. “We hebben het nog nauwelijks rustig gehad”, constateert Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog in het Radboudumc.

Verrast door zomergolf

Daarom kijken deskundigen met enige zorg naar het najaar. “Ik durf er geen weddenschap op af te sluiten. Deze zomergolf heeft ons ook weer verrast”, aldus Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Naar verwachting belanden ook deze winter veel patiënten met corona in de ziekenhuizen. Reguliere zorg kan daarom niet gegarandeerd worden. Kramer: “We moeten er rekening mee houden dat ook deze winter niet aan elke zorgvraag kan worden voldaan.”