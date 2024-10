Remedie Agema voor streekziekenhuizen faalt nog in Heerlen

Het Zuyderland dreigt de spoedeisende zorg, de intensive care en de acute geboortezorg te sluiten, tot woede van personeel en inwoners van Zuid-Limburg.

Langjarige afspraken

Agema wil dat streekziekenhuizen in heel Nederland langjarige afspraken maken met verzekeraars over de financiering en gaan werken met vaste budgetten in plaats van bekostiging per behandeling. Dat moet ziekenhuizen en ook hun personeel meer zekerheid geven, zodat schaarse artsen en verpleegkundigen niet weggaan bij kleinere ziekenhuizen in de regio. Ze hoopt het bestuur van het ziekenhuis de komende dagen in “een ultiem gesprek” te overtuigen dat de bedreigde afdelingen door haar plannen kunnen openblijven.

Niet genoeg personeel

Maar het Zuyderland-ziekenhuis heeft als een van de weinige ziekenhuizen al een tienjarig contract met de verzekeraar en is dus voor langere tijd verzekerd van financiering, geeft de minister toe in een Kamerdebat. Toch houdt ze tegenover een sceptische Kamer vol dat haar finale poging niet zinloos is. Dat het Zuyderland ook met stabielere financiering niet genoeg personeel kan vinden, kan veranderen zodra dat voor alle kleine ziekenhuizen geldt en de reputatie van het streekziekenhuis verbetert, denkt Agema (PVV). Bovendien reist ze “met passie en vuur” naar Heerlen af.

Onacceptabel

Maar de Kamer heeft daar weinig fiducie in en neemt het de minister kwalijk dat die ieder voorstel om wél wat te doen afdoet als onmogelijk of overbodig. Zelfs Agema’s partijgenoot René Claassen verloor in het debat zijn geduld, al wilde de Zuid-Limburger het nog niet onacceptabel noemen als Agema met lege handen uit Heerlen zou terugkeren.

Kamerlid na Kamerlid herinnerde Agema aan haar felle strijd voor ziekenhuizen als het Zuyderland toen ze nog geen minister was. Regeringspartijen PVV, NSC en BBB maakten zich er ook hard voor dat het regeerakkoord zich uitspreekt voor het behoud van streekziekenhuizen. (ANP)