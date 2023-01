PFZW verhoogt dekkingsgraad ondanks tegenvallende beleggingen

De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een jaarrendement van -22,2 procent. Het totaal belegd vermogen is daarmee in 2022 afgenomen van 277,5 miljard euro naar 217,6 miljard euro.

Bestuursvoorzitter van PFZW

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW: “Hoewel het laatste kwartaal van 2022 relatief rustig was, sluiten we het jaar helaas af met een negatief rendement van 22,2 procent. Gelukkig beleggen we met een horizon van tientallen jaren, voor vele generaties. Zo kunnen we de risico’s van dit soort schokken samen dragen. En kan iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of ontvangt gerust zijn dat het pensioen nu en in de toekomst maandelijks wordt uitgekeerd. Ook als mensen 120 jaar worden.”

Renterisico afgedekt

Het negatieve rendement is voor een groot deel veroorzaakt door de sterke rentestijging in 2022. PFZW heeft ervoor gekozen om via de beleggingen in vastrentende waarden een belangrijk deel van het renterisico af te dekken. Doordat de waarde van deze beleggingen meebeweegt met de waarde van de verplichtingen is PFZW hierdoor minder gevoelig voor renteveranderingen. Bij een stijging van de rente leidt dit echter wel tot een verlies op de beleggingen. Over het jaar 2022 was de bijdrage aan het rendement van deze rente afdekking negatief. Dat verlies begon al vroeg in het jaar, toen de Russische inval in Oekraïne wereldwijd voor onrust op de financiële markten zorgde. De positieve kant van de gestegen rente is dat de waarde van de pensioenverplichtingen daalde en de dekkingsgraad hierdoor steeg.

Hoger pensioen

Ondanks het negatieve rendement, staat PFZW er gemeten volgens de spelregels van het huidige pensioenstelsel financieel beter voor dan een jaar geleden. Bovendien zijn de regels voor de verhoging van pensioen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk versoepeld. “Hierdoor kan PFZW in januari 2023 de pensioenen met 6 procent verhogen. In oktober 2022 verhoogde PFZW de pensioenen al met 2,7 procent. Dat is goed nieuws, want ook voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of ontvangt, was het een zwaar jaar. Door de extreem hoge inflatie was het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen.”