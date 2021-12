Revalidatie Friesland sluit akkoord met alle zorgverzekeraars

Na St Jansdal meldt ook Revalidatie Friesland dat ze met alle zorgverzekeraars overeenstemming heeft bereikt over de zorg in 2022.

Alle patiënten die door een huisarts of medisch specialist worden doorverwezen naar de zorgaanbieder krijgen hun revalidatiebehandeling vergoed via de basisverzekering. Het overzicht van de afspraken wordt binnenkort op de website van Revalidatie Friesland gepubliceerd.

Corona

Het was dit jaar moeilijker om afspraken te maken, vanwege de coronapandemie en de daaraan gerelateerde coronazorg. Aan de andere kant zijn de zorgaanbieders meer in gesprek geweest met de verzekeraars, waardoor afspraken voor 2022 in een moeite door konden na de laatste afspraken over coronazorg 2021.