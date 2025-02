Rijnmondse ziekenhuizen lanceren responsplan voor cybersecurity

Binnen de SRZ werken Erasmus MC, Franciscus, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam, Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis samen.

Cybersecurity

In 2021 heeft de SRZ een werkgroep in het leven geroepen rond cybersecurity. Hierin zijn de information security officers van de ziekenhuizen, enkele ketenpartners zoals Z-CERT, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de politie en de Gemeente Rotterdam actief. “Ziekenhuizen verwerken veel gevoelige informatie die van vitaal belang is voor het leveren van goede zorg”, stelt Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis en voorzitter van SRZ. “We moeten ons uiterste best doen om die informatie te beschermen en medewerkers van actuele betrouwbare informatie te voorzien.”

Jos Toet, information security officer van Franciscus: “De dreiging van cyberaanvallen neemt toe, dus we moeten ons voorbereiden op situaties waarbij elke seconde telt.” Om direct in te grijpen en de impact voor de regio te bepalen heeft SRZ de samenwerking geïntensiveerd. De stichting heeft met behulp van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een gezamenlijk responsplan opgesteld. De GRIP-opschalingssystematiek voor gevolgbestrijding van incidenten en rampen van de Veiligheidsregio vormde daarbij als inspiratiebron.

Responsplan

Volgens SRZ zijn de processen in het responsplan zo geregeld dat de kennis en samenwerking rond cybersecurity niet langer ad hoc is, maar gestructureerd vastligt. Het plan moet tot een eenduidige werkwijze en gecoördineerde aanpak op cyberdreigingen leiden. “Juist de samenwerking is van wezenlijk belang. Naast dat je van elkaar kunt leren, kun je elkaar ook helpen en ondersteunen in tijden van crisis”, reageert Dennis Verschuuren, information security officer van het Maassstad Ziekenhuis. “Het regionale responsplan is nooit af, maar zo staan de ziekenhuizen wel veel sterker dan voorheen.”