Rijnstate hoopt met leerunit meer SEH-personeel op te leiden

“Deze leerunit geeft ons niet alleen de mogelijkheid om de opleidingscapaciteit uit te breiden, maar ook om het lerende vermogen van de hele afdeling te vergroten”, aldus Astrid Simons en Saskia Hokke, hoofden van de SEH in een gezamenlijke verklaring. “Een oplossing waar wij heel erg blij mee zijn.”

Minder druk voor werkbegeleiders

Op de SEH’s in Nederland is enorm veel behoefte aan geschoold personeel. Jaarlijks leidt Rijnstate veertien nieuwe verpleegkundigen op tot SEH-verpleegkundigen en gemiddeld zijn er twintig verpleegkundigen die nog in opleiding gaan of zijn.

Zelfstandiger

“Studenten leren vanaf het begin een stuk zelfstandiger te werken en meer regie te nemen over hun leerproces. Dit vraagt van coaches ook een meer coachende houding bij het opleiden”, aldus Gijsje Helmink, senior onderwijskundige bij het Leerhuis.