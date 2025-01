Rijnstate leent 90 miljoen van Europese Investeringsbank

“De zorgsector is momenteel in veel opzichten snel aan het veranderen”, stelt EIB-vicepresident Robert de Groot. “Buiten een verouderende bevolking, moeten de verschillende transities waar Europa voor staat ook in ziekenhuizen invulling krijgen. De verbouwing van Rijnstate zal zorgen voor een toegankelijk ziekenhuis voor patiënten als de werknemers, terwijl het ook bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot. Dat steunen we van harte.”

Energiezuinigheid

Buiten het verbeteren van de indeling van het gebouw, zal de verbouwing ook de energiezuinigheid van het gebouw aanzienlijk verbeteren, zodat het gebouw in de toekomst zonder fossiele brandstoffen zal kunnen. De lening van 90 miljoen van de EIB, vormt driekwart van een financieringspakket van 120 miljoen dat Rijnstate bij verschillende banken ophaalt voor de renovatie en verhoogde duurzaamheid van het ziekenhuis, wat ook het vertrouwen van de EIB in de toekomst van Rijnstate onderstreept.

“Verduurzaming van zorg is een opgave over meerdere jaren”, zegt Geraline Leusink als voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate. “Met deze financiering kunnen we onze hoofdlocatie energiezuiniger maken en onze zorgprocessen slimmer inrichten, waardoor we beter omgaan met onze ruimte op minder vierkante meters. Dat is niet alleen een winst voor ons ziekenhuis, maar ook voor onze omgeving.”