Rijnstate pakt voedselverspilling aan

Uit een berekening van Wageningen University blijkt dat ziekenhuizen en zorginstellingen jaarlijks zo’n 40 procent van het ingekochte voedsel weggooien.

Verspilling tegengaan

Rijnstate werkt al langer aan het gezonder maken van het voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Zo werkt het ziekenhuis via het project Goede Zorg Proef Je van Alliantie Voeding in de Zorg sinds 2021 aan een gezond en duurzaam voedingsaanbod voor haar patiënten, medewerkers en bezoekers. “Voedselverspilling bleef daarbij onderbelicht, maar hoort er volgens ons ook bij en sluit er goed bij aan”, aldus Leonie Aarts, hoofd Eten en Drinken.

In eerste instantie wordt de verspilling in het bedrijfsrestaurant aangepakt, niet die in het bezoekersrestaurant en bij patiëntenvoeding. “Het is behapbaar en het geeft een goed voorbeeld aan onze medewerkers”, aldus Aarts. Daarmee focust Rijnstate zich op de 500 medewerkers die dagelijks het personeelsrestaurant bezoeken en de catering bij vergaderingen.

Impactmeting

Rijnstate heeft het doel om minder voedsel te verspillen in het personeelsrestaurant, wat moet zorgen voor minder CO2-uitstoot. Daarom heeft het zich aangesloten bij Gelderland van Morgen. Na een 0-meting krijgt het ziekenhuis via het programma advies en ondersteuning om gedurende drie maanden aanpassingen in het assortiment of het menu door te voeren. Daarna volgt een impactmeting.

Lees ook: Zorg voor Klimaat lanceert kennis- en netwerkplatform