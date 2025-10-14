RIVM haalt website offline na ‘willekeurige’ hack

Met “lekken” doelt de woordvoerder op “kwetsbaarheid in een webformulier”. Via die kwetsbaarheid hebben hackers “op een paar plekken op de website informatie gezet die overduidelijk niet van ons was. Ik heb een Engelse tekst over diabetes gezien en een grappig YouTubefilmpje over een hond. Het was nogal willekeurig, volgens mij.”
Het RIVM staat volgens de woordvoerder niet in contact met de hackers. “Het gaat niet om ransomware of een andere gerichte aanval. Dit soort dingen komen wel vaker voor.” (ANP)