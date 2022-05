RIVM-hoofd is jaloers op coronamonitoring in andere landen

Het RIVM zou graag veel meer verschillende gegevens kunnen verzamelen en combineren om zicht te krijgen en houden op de verspreiding van het coronavirus. Dat zei Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM, in een gesprek met de Tweede Kamer. Ze zei jaloers te zijn op de manier waarop dat in andere landen geregeld is.

“Een infectieziekte heb je nooit alleen”, zei Van den Hof. Volgens haar is Nederland kwetsbaar voor infectieziekten doordat Nederland in Europa een hub is. Bovendien is het land dichtbevolkt, leeft er veel vee en is de samenleving vergrijsd. Ze zegt dat daarom monitoring van infectieziekten, zoals het coronavirus, belangrijk is. Ze noemde de beschikbaarheid van cijfers daarbij erg belangrijk, en vindt dat Nederland daarin kan leren van het buitenland.

Gegevens delen

“Ik ben wel eens jaloers op mijn collega’s in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk”, aldus de epidemioloog. “Daar is de gegevensdeling ontzettend goed geregeld. Wel heel goed rekening gehouden met privacyaspecten, maar daar is alles uitwisselbaar en koppelbaar. En daardoor hadden ze heel goed zicht op wat aan de hand was.” Zo konden de landen informatie over besmettingen, vaccinatiestatus en ziekenhuisopnames beter over elkaar leggen.

GGD’en opschalen

De Kamer heeft een hele dag uitgetrokken om met deskundigen te spreken over het langetermijnbeleid voor het coronavirus. Zo kwam Jaap Eikelboom, die bij de landelijke koepel GGD GHOR gaat over de coördinatie van de covid-19-bestrijding, uitleggen hoe de GGD’en denken snel te kunnen opschalen als dat nodig is. Dat is niet eenvoudig, omdat het zomaar kan zijn dat er ineens veel meer mensen ingeschakeld moeten kunnen worden om te testen of vaccineren.

Flexibeler zorgcapaciteit

Eerder op de dag waarschuwden zorgexperts dat het coronabeleid nog verder uitgewerkt zal moeten worden. Zo waarschuwde gezondheidseconoom Xander Koolman dat er nog te veel gekeken wordt naar het voorkomen dat vooral de acute zorg vastloopt. “Dan denk ik dat we helemaal niet zo ver weg zijn van toekomstige lockdowns.” Hij vindt dat de zorgcapaciteit flexibeler moet worden, en dat daarvoor de manier waarop het zorgstelsel werkt aangepast moet worden.

Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht) vroeg onder meer extra aandacht voor mensen die medisch of sociaal kwetsbaar zijn. (ANP)