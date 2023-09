RIVM: levensverwachting maanden korter door uitstoot Tata Steel

Het RIVM keek in opdracht van de regering hoe vaak omwonenden in aanraking komen met stoffen die vanaf het fabrieksterrein van Tata Steel worden uitgestoten. Het ging daarbij om fijnstof, stikstof, lood en zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook namen onderzoekers de overlast bij omwonenden door Tata Steel mee, bijvoorbeeld als er stof van het terrein kwam.

De uitstoot van fijnstof en PAKs vanaf het fabrieksterrein vergroot de kans op longkanker, berekende het RIVM op basis van die gegevens. Dat effect is het grootst in Wijk aan Zee, waar 4 procent van alle nieuwe longkankergevallen toe te schrijven is aan de fijnstofuitstoot van het fabrieksterrein. Dat wordt minder naarmate mensen verder van Tata Steel wonen.

Astma

Stikstofdioxide vergroot de kans op astma bij kinderen. Volgens het RIVM is 3 procent van alle toekomstige gevallen van astma bij kinderen het gevolg van de uitstoot vanuit Tata Steel.

De gemeten hoeveelheden stoffen in de lucht overschrijden overigens nergens de wettelijke grens. Maar ook onder die normen zijn er risico’s voor de gezondheid, vindt bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Slapeloosheid

Onderzoeker Leendert Gooijer van het RIVM vindt het vooral opvallend dat de hinder door stank, lawaai en stof erg groot is bij omwonenden. Acht op de tien inwoners van Wijk aan Zee hadden daar mee te maken. Ook komt slapeloosheid vaak voor. Hinder kan voor misselijkheid, stress en hart- en vaatziekten zorgen, stipt het RIVM aan.

Het onderzoek richt zich op de invloed die de huidige uitstoot in de toekomst zal hebben op de gezondheid van omwonenden. Het is volgens Gooijer goed mogelijk dat de aan Tata Steel toe te schrijven gezondheidsschade eerder deze eeuw groter was, toen de uitstoot groter was. Ook is nog een vraagteken of de opstapeling van de uitstoot van verschillende stoffen een extra gezondheidsrisico met zich meebrengt, en hoe groot dat eventuele effect zou zijn.