RIVM: levensverwachting stijgt naar 86,5 jaar in 2050

De levensverwachting stijgt naar gemiddeld 86,5 jaar in 2050. Dat is bijna vijf jaar langer dan in 2022, meldt het gezondheidsinstituut RIVM in de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die elke vier jaar verschijnt.

In 2050 zijn er ongeveer 4,8 miljoen 65-plussers. Van hen zijn er dan 1,94 miljoen 80 jaar of ouder. Op dit moment telt Nederland 3,6 miljoen 65-plussers, onder wie bijna 900.000 mensen van 80 jaar of ouder. “Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen, zowel nu als in de toekomst. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen blijft naar verwachting iets meer dan drie jaar”, staat in de verkenning.

Honderd kaarsjes

De kans om 65 jaar te worden tussen 2022 en 2050 neemt toe van 91 naar 95 procent en de kans om 85 jaar te worden neemt zelfs toe van 50 procent in 2022 naar 69 procent in 2050. De kans om honderd kaarsjes uit te mogen blazen, wordt in deze periode meer dan drie keer zo groot: in 2050 is deze kans 4 procent.

Niet gelijk

Het aantal jaren dat Nederlanders erbij krijgen, zijn ook nog eens gezonde jaren, zegt het RIVM. “Wel is de gezonde levensverwachting nog steeds 10 tot 18 jaar lager dan de levensverwachting”, aldus het instituut in het rapport. Daarbij is de levensverwachting en het aantal gezonde jaren niet voor iedereen gelijk. “Of er nu wordt gekeken naar opleiding, inkomen of welvaart, mensen die een minder gunstige maatschappelijke positie hebben, ondervinden vaker gezondheidsproblemen”, staat in de verkenning.

Beperkingen

Gemiddeld krijgen mensen vanaf hun 75e levensjaar meer beperkingen, is verder te lezen. “Mensen ervaren dan steeds meer problemen met zien, horen of bewegen en met activiteiten van het dagelijkse leven.” De behoefte aan hulp en ondersteuning wordt dan ook steeds groter en ook neemt het zorggebruik toe.

Tekorten

Mede doordat Nederlanders ouder worden, vergrijst de samenleving. Hoewel al langer bekend is dat de vergrijzing leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, worden de gevolgen daarvan volgens het RIVM steeds actueler, urgenter en duidelijker. De tekorten zullen “meer dan nu” zichtbaar worden in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg en diensten als het openbaar vervoer. In de zorg werken straks niet alleen minder mensen, ook het aantal mantelzorgers neemt af, verwacht het RIVM. Het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft, stijgt juist. (ANP)