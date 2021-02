RIVM meldt 5151 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen donderdag- en vrijdagochtend. Dat is ruim boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4547 positieve coronatesten per dag.

Donderdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 5029 coronagevallen gemeld. Woensdag waren het er 4403, dinsdag 3834.