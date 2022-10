Kwetsbaren lopen extra risico door aanzwellen najaarsgolf corona

Kwetsbare mensen lopen extra risico door de huidige golf van het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept 70-plussers en mensen met gezondheidsklachten daarom op de herhaalprik te laten zetten. Ook krijgen deze mensen het advies om drukke plekken zo veel mogelijk te vermijden, en om medische mondneusmaskers te dragen als het moeilijk is om 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Het RIVM adviseerde minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om het waarschuwingsniveau te verhogen. Kuipers heeft dat inmiddels gedaan. De zogeheten ’thermometer’, die sinds vorige maand wordt gebruikt, heeft vier standen. Hij gaat nu vanaf het laagste niveau één stapje omhoog. Bij stand 2 is de impact van het coronavirus op de samenleving verhoogd.

Aan het kabinet

De verhoging van het waarschuwingsniveau wil niet automatisch zeggen dat er coronabeperkingen worden ingevoerd. “Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het kabinet om te bepalen of en welke maatregelen het neemt”, aldus het coronadashboard van de overheid.

Hoogste aantal

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 23.693 positieve tests, het hoogste aantal sinds eind juli, elf weken geleden. Vergeleken met vorige week steeg het aantal bevestigde besmettingen met 24,5 procent. In verpleeghuizen steeg het aantal positief geteste bewoners met 23 procent.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt snel toe. In de afgelopen week zijn 601 mensen vanwege hun coronabesmettingen opgenomen, tegen 485 een week eerder. Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg in een week tijd van 20 naar 39. (ANP)