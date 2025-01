RIVM: mogelijk honderden hepatitis A besmettingen door blauwe bes

Twaalf mensen zijn zeker besmet met hepatitis A, twee van hen liggen in het ziekenhuis, bevestigt de woordvoerder na berichtgeving van NU.nl.

Lange incubatietijd

De woordvoerder legt uit dat er mogelijk honderden besmettingen zijn, omdat het sinds eind november speelt en de incubatietijd van het virus lang is. Zo kan het weken duren voordat de leverontsteking zich ontwikkelt. Veel mensen worden amper of niet ziek door hepatitis A, benadrukt de zegsman.

De met hepatitis A besmette blauwe bessen uit de diepvries van Albert Heijn waren afkomstig uit Polen met een minimale houdbaarheidsdatum van 14 april 2026. Ze zijn inmiddels uit het assortiment gehaald, samen met alle andere kilozakken die uit voorzorg uit het vriesvak zijn gehaald. Blauwe bessen die in een mix met ander fruit zitten, of in een doosje, zijn niet besmet. Klanten worden “dringend” verzocht het product met houdbaarheidsdatum 14 april 2026 en data daarvoor niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Mensen die de bessen toch al hebben gegeten en daardoor gezondheidsklachten krijgen, kunnen het beste de huisarts raadplegen, aldus Albert Heijn. De supermarktketen biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongemak. (ANP)