RIVM: ‘Vaccinatie tegen corona door GGD loopt heel erg goed’

Van Delden verwacht dat het tempo zal blijven oplopen en dat deze week de zeven miljoenste prik wordt gezet. Nu staat dit aantal volgens berekeningen van het RIVM op circa 6,6 miljoen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen hebben al twee prikken gekregen en zijn dus maximaal beschermd tegen het coronavirus. Van de meeste vaccins zijn twee doses nodig, van het vaccin van Janssen is slechts één prik nodig.

Vaccinatiegraad ouderen

Van de thuiswonende ouderen die door de GGD worden geprikt, is de vaccinatiegraad het hoogste onder mensen tussen de 80 tot 84 jaar. Van hen heeft bijna 82 procent inmiddels twee prikken gekregen en bijna negentig procent een eerste prik. Van de inwoners tussen de 75 en 79 jaar heeft een net zo groot gedeelte de eerste prik gekregen en ruim 37 procent allebei de doses. In de groep van 70 tot 74 jaar heeft 84 procent de eerste doses inmiddels gehaald, in de leeftijdscategorie van 65 tot 69 jaar heeft 60 procent dat gedaan. Onder de oudste mensen, van 90 jaar en ouder, is de vaccinatiegraad lager. Van hen is 65 procent volledig gevaccineerd.

Ziekenhuizen bijspringen

De GGD’en gaan vanaf woensdag ook het vaccin van Moderna wegprikken, vertelde Van Delden, die binnenkort vertrekt bij het RIVM. Eerder kregen onder meer verpleeghuisbewoners dat vaccin al. Komende tijd loopt de prikcapaciteit bij de GGD’en op tot maximaal 2 miljoen prikken per week. Mochten ineens heel veel vaccins tegelijk worden geleverd, dan kunnen ziekenhuizen bijspringen en nog eens een half miljoen prikken per week zetten. De voorbereiding daarop “loopt heel voorspoedig”, zei Van Delden.

Over de levering van het Janssen-vaccin bestaat nog onduidelijkheid. De fabrikant kampt met tegenvallers in de productie, maar het is nog onbekend wat precies de gevolgen voor Nederland zijn. Van Delden sprak van een “vervelende onzekerheid”.