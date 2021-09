RIVM: versoepeling leidt tot meer IC-opnames

Interessant voor u

De verschillende golven van de corona-epidemie hadden een grote impact op cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg. Desondanks draaide de sector een goed financieel jaar 2020. Voor een groot deel was dit te danken aan steunmaatregelen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen uit de sector door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Miljoenen medische mondmaskers die vorig jaar bestemd waren voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen voldoen niet aan de veiligheidseisen, concludeert de TU Delft na onderzoek. Ze beschermen niet of nauwelijks tegen virusdeeltjes en het keurmerk komt vaak niet overeen met de werkelijke kwaliteit.

SP en ChristenUnie willen 600 miljoen voor salarissen zorg

De SP en de ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat volgend jaar 600 miljoen euro wordt uitgetrokken voor verhoging van salarissen in de zorg. Volgens de beide partijen is een gerichte salarisverhoging nodig voor onder meer verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.