Gommers: ‘Uitstroom IC-personeel brengt reguliere zorg winter in gevaar’

“Dit probleem is nauwelijks op te lossen”, zegt Gommers in een toelichting op een update die NVIC en V&VN, afdeling Intensive Care, het afgelopen weekend hebben verspreid binnen hun organisaties. De NVIC-voorman verwacht dat Nederlandse ziekenhuizen opnieuw Duitse ziekenhuizen moeten vragen om hulp: “De Duitsland-route zal zeker weer worden benaderd.”

Uitstroom

“Op dit moment is de situatie niet gunstig”, blijkt uit het document van NVIC en V&VN. Weliswaar werden veel medewerkers opgeleid, maar “de uitstroom is hoger gebleken”. Daarbij komt dat het ziekteverzuim groot is. Mede doordat IC-personeel al een lange periode intensieve diensten draait, is er minder tijd om nieuwe werknemers te scholen.

Maximumcapaciteit

De IC’s zitten nu op hun maximumcapaciteit van 925. Ziekenhuizen kunnen niet structureel uitbreiden om de komende maanden extra zorgvraag op te vangen, aldus beide organisaties. Bijvoorbeeld als er meer covid-patiënten op de IC’s komen door een volgende coronagolf en mensen die dit najaar griepgerelateerde behandelingen nodig hebben.

Opschalen

Bij een nieuwe coronagolf dit najaar is het eventueel wel mogelijk tijdelijk op te schalen naar 1150 IC-bedden. V&VN en NVIC benadrukken dat dit onwenselijk is en dat die opschaling maximaal vier weken kan duren. Belangrijkste reden is dat opschaling de kans vergroot voor een verdere toename van overbelaste medewerkers die zich ziek melden of hun baan opzeggen. “Hiermee komt de continuïteit en veiligheid van zorg in gevaar.”

“Gebleken is dat langdurig opschalen gepaard gaat met verdunning (meer patiënten per IC-medewerker, red.) en leidt tot verlies aan kwaliteit van zorg, toename van burn-out, PTSS-klachten en morele stress onder het personeel.” De auteurs wijzen erop dat IC-medewerkers tot twee jaar last kunnen houden van ernstige gezondheidsklachten.

Structureel ophogen naar 1150 IC-bedden om voorbereid te zijn op deze calamiteiten “is op dit moment niet mogelijk”, omdat er onvoldoende personeel is. Er was al een tekort aan IC-medewerkers, maar dat is de laatste anderhalf jaar verergerd: “Meerdere IC-afdelingen hebben op dit moment te maken met een afname in beschikbare formatie.”

Extra beloning

Overigens pleiten V&VN en NVIC voor een extra beloning voor IC-medewerkers als ze twee of meer patiënten behandelen: “Ze hebben dan meer verantwoordelijkheid. Dan is een extra vergoeding op zijn plaats. Dit kan financieel zijn of door extra vakantiedagen.”