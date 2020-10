Nederland doet opnieuw beroep op Duitse ic-bedden

De minister van gezondheid Karl-Josef Laumann in Nordrhein-Westfalen heeft zich meteen bereid verklaard te helpen. Afgelopen maandag heeft de coördinator van de ic-capaciteit in deze deelstaat, Hugo van Aken, aan alle 300 ziekenhuizen gevraagd om bij te springen.

Honderd à tweehonderd bedden

“Ongeveer tien ziekenhuizen hebben inmiddels al toegezegd in totaal 44 ic-bedden te reserveren voor Nederlandse coronapatiënten”, zegt Van Aken, tevens CEO van het Universiteitsziekenhuis in Münster. Hij verwacht dat tientallen ziekenhuizen willen meewerken en ze elk ongeveer vijf bedden beschikbaar stellen: “Ik denk dat we eind deze week al toezeggingen binnen hebben voor 100 à 200 ic-bedden.”

In de brief van maandag aan de Duitse ziekenhuizen schrijft Van Aken: “De aantallen besmettingen in Nederland stijgen snel en de ic-capaciteit daar komt weer in een kritische fase. Zoals bekend is het aantal ic-bedden in Nederland duidelijk minder dan in Duitsland.” De ic-coördinator zegt dat de ziekenhuizen in zijn deelstaat 6300 ic-bedden hebben.

Tweede coronagolf

Dit voorjaar maakte Nederland al gebruik van Duitse ziekenhuizen. Ze namen 58 coronapatiënten op. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en ex-minister Van Rijn (VWS) bezochten deze zomer minister Laumann en Van Aken in Nordrhein-Westfalen om hen hiervoor te bedanken. Ze spraken ook af dat Nederland eventueel opnieuw een beroep kan doen op de Duitsers bij een tweede coronagolf.

Stijging besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland sinds vorige maand met vijftig procent per week. In Duitsland is dat veel minder. De afgelopen 24 uur kwamen er in Nederland 5000 besmettingen bij, opnieuw een record.

Woensdag liggen er 1021 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 46 patiënten meer dan dinsdag, aldus het LCPS. Daarvan liggen er 210 op een ic. De laatste twee weken overleden ruim 200 mensen aan het virus – de afgelopen 24 uur kwamen 36 meldingen van overleden coronapatiënten binnen.