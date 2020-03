ROAZ: In Utrecht nog geen zorghotels nodig

Voorlopig zijn er in Utrecht geen hotelkamers nodig om coronapatiënten of alleenstaande ouderen op te vangen. Dat stelt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Er is momenteel voldoende opnamecapaciteit op de zorglocaties in de regio.

“We krijgen in de regio Utrecht van allerlei kanten hulp aangeboden, ook van hotels. Op dit moment kijken we eerst naar de capaciteit binnen zorglocaties. Alle ziekenhuizen in de regio hebben de planbare en niet-spoedeisende zorg afgebouwd om ruimte te maken voor de opvang van patiënten met corona”, aldus Nicolette Rigter, kernteam-voorzitter ROAZ Midden Nederland tegen het Algemeen Dagblad.

Randvoorwaarden

Ook zijn verzorging- en verpleegtehuizen in de regio bezig met speciale vleugels vrij te maken voor coronapatienten die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook niet thuis kunnen blijven, vertelt Rigter. Wel is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel en medische voorzieningen hierbij essentieel. “Zodra er nog meer nodig is, gaan we in gesprek met de hotels en locatie die zich nu aanbieden.”