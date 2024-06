Rotterdam laat uitkeringsgerechtigden kennismaken met werken in de zorg

Het traject ‘Nieuw Zorgtalent’ is bedoeld voor mensen die al een tijd uit het arbeidsproces zijn en nu een uitkering hebben. Tijdens het project krijgen de mensen begeleiding om het werken en leren weer in het leven te passen.

Training

Het traject bestaat uit een periode van enkele weken tot maximaal zes maanden, waarin de mensen in een verpleeghuis, een thuisplusflat of bij mensen thuis meelopen. Ze volgen ook een training passend bij het werk dat ze gaan doen. Nieuw zorgtalent is een voorbereiding op een baan in de zorg en welzijn en een opleiding in stukken op mbo niveau 1 of een BBL-opleiding niveau 2.

deRotterdamseZorg werkt hiervoor samen met de gemeente Rotterdam, Calibris Advies en een aantal zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het traject wordt gefinancierd met subsidie vanuit het regionale Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds van de gemeente Rotterdam.