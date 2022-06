Ruim 130 coronapatiënten meer op verpleegafdeling dan vorige week

Het aantal patiënten besmet met het coronavirus op de verpleegafdelingen neemt toe. Op vrijdag liggen 593 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 566 op de verpleegafdeling, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien. Een week geleden lagen op vrijdag 459 mensen met het virus in een ziekenhuis, 436 van hen op de verpleegafdeling.

Het LCPS liet eerder deze week al weten dat de toename in de ziekenhuizen vooral te zien is op de verpleegafdelingen. Op de intensive cares is het aantal opnames ongeveer gelijk gebleven: de hele week liggen daar tussen de twintig en dertig coronapatiënten. Dat is vergelijkbaar met een week eerder.

Aanzienlijk minder

Ondanks de toename is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog steeds relatief laag. Er liggen momenteel aanzienlijk minder patiënten die positief zijn getest op corona in het ziekenhuis dan bij de laatste golf. Tussen eind oktober en eind april hebben ziekenhuizen continu meer dan duizend patiënten met Covid behandeld.

Geen onderscheid

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM maakte eerder dit jaar bekend dat ongeveer de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, daar terechtkomt als een direct gevolg van de coronabesmetting. (ANP)