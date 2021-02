Ruim een kwart van de Nederlanders heeft de CoronaMelder

Op 22 februari hadden 115.613 mensen, samen met de GGD, een besmetting gemeld en zo anderen gewaarschuwd dat zij mogelijk ook besmet zouden kunnen zijn.

Minder sociaal verkeer

“Sinds Nederland vanaf 15 december in een lockdown zit, is het aantal waarschuwingen via de CoronaMelder afgenomen. Het evaluatieteam geeft aan dat dit mogelijkerwijs kan worden verklaard doordat er minder sociaal verkeer is”, schrijft de bewindsman. “De verwachting is dat zodra het sociale verkeer weer toeneemt en de verspreiding van het virus nog mogelijk is, het aantal notificaties zal stijgen.”

Een op drie jongeren

De universiteit van Tilburg meldt dat inmiddels 1 op de 3 door deze onderwijsinstelling ondervraagde jongeren tussen de 17 en 24 jaar CoronaMelder op de mobiel heeft staan. Daarmee komt hun aantal nu overeen met dat onder de 24-plussers.

“We weten niet precies waarom jongeren in de eerste maanden na de lancering van CoronaMelder de app minder vaak downloadden dan volwassenen. Een mogelijke verklaring is dat het coronavirus in eerste instantie met name als een gevaar voor ouderen werd gezien. Hierdoor voelden jongeren zich in het begin wellicht minder aangesproken”, aldus een van de onderzoekers.

Gebleken is ook dat bijna 5 procent van de mensen die geen klachten hadden en zich na een melding van CoronaMelder lieten testen, toch besmet is. In ruim 2 maanden tijd zijn zo 6209 besmettingen vastgesteld. (ANP)