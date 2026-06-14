Rutte: coronastrategie was altijd maximaal controleren

Tijdens de pandemie was het altijd de strategie van het kabinet om het coronavirus maximaal te controleren. Dat zei oud-premier Mark Rutte tijdens zijn eerste verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Het kabinet heeft de opties om het land helemaal op slot te doen, of het virus zijn gang te laten gaan, volgens Rutte wel gewogen “maar niet serieus overwogen”. Een totale lockdown zou tot “vereenzaming met de hoofdletter V” leiden en als Nederland het virus liet uitrazen werd het “Bergamo on steroids”, aldus de oud-premier. In die Noord-Italiaanse stad vielen in korte tijd duizenden doden doordat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankonden.

Loodzwaar

Het doel van het beleid was dat er plek was in het ziekenhuis. En met dat doel voor ogen was een andere strategie dan maximaal controleren voor Rutte onvoorstelbaar. Hij benadrukte dat het ging om een politiek besluit. Die keuze was volgens hem “loodzwaar”, vanwege de gevolgen van de maatregelen voor de samenleving.

Rutte sprak meermaals van een “evenwichtsbalk” bij het maken van beleid, die balanceerde tussen de medische kant van het virus en aspecten in de samenleving. (ANP)