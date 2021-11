Rutte erkent dat het onvoldoende lukt basisregels over te brengen

Demissionair premier Mark Rutte erkent dat het hem “onvoldoende lukt” om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat mensen zich houden aan de basismaatregelen, ondanks de inzet van de “beste communicatie-adviseurs”. Vooral dat mensen bij klachten thuis moeten blijven en zich laten testen, is daarbij cruciaal, zei hij dinsdag tijdens het coronadebat. Hij noemt “het onvermogen” om het zo over te brengen dat mensen het ook echt doen “een structureel probleem”.

Als mensen zich wel aan de regels zouden houden, dan konden de meeste coronamaatregelen achterwege blijven, zeggen volgens Rutte ook de deskundigen. Rutte vindt dat hij de basisregels genoeg heeft genoemd sinds het begin van de coronacrisis, “maar het heeft niet het gewenste effect”. Wel is de premier blij dat het advies om weer thuis te werken, wel aanslaat. Sinds de aanscherping is het aantal bewegingen in het verkeer en het openbaar vervoer afgenomen en dat is “goed nieuws”, aldus Rutte.

Duidelijkheid

Meerdere oppositiepartijen drongen aan op duidelijkheid van Rutte en het kabinet, over het beleid, op korte termijn maar ook daarna. De boodschap is volgens hen steeds anders en mensen begrijpen het dan niet meer, waardoor de regels nog minder worden opgevolgd. Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan van Volt riep Rutte nu op tot helderheid “omdat we op de bodem staan van het draagvlak in de samenleving”.

Grote onzekerheid

Maar Rutte zegt dat het soms niet duidelijk is. Ook nu leveren de prognoses en cijfers van het Outbreak Management Team (OMT) voor de komende weken volgens hem grote onzekerheid op.

De premier blikte ook terug op de versoepelingen in september. Achteraf gezien vindt hij dat hij toen meer had moeten benadrukken dat er een risico was dat het coronavirus weer zou opleven. “We hadden dat scherper kunnen neerzetten.” Maar zo was de sfeer volgens hem, toen het nog goed ging. “Maar ik had toen niet kunnen zien dat de opleving heftiger uitpakte dan gedacht”, zei Rutte. (ANP)