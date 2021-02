Rutte niet meer tegen coronapaspoort

Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij na afloop van overleg per videoverbinding met zijn EU-collega’s over de coronapandemie. Volgens de demissionair minister-president is een dergelijk certificaat niet politiek maar technisch het grootste probleem.

Nut

Een vaccinatiepaspoort “kan wel nut hebben in de toekomst”, aldus Rutte. “We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen omheen.” Zo zijn er nog steeds geen absolute zekerheden over iemands besmettelijkheid nadat hij is ingeënt, zei hij. “Al zijn de eerste berichten niet ongunstig.”

Digitaal vaccinatiebewijs

Sommige landen dringen aan op de invoering van een digitaal vaccinpaspoort waarmee EU-burgers in alle andere lidstaten dezelfde rechten zouden verkrijgen op bijvoorbeeld vrij reizen. Dat zou al voor de zomer klaar moeten zijn, zodat zuidelijke EU-landen weer de vakantiegangers kunnen verwelkomen die zo cruciaal zijn voor hun economie.

EU-leiders

De EU-leiders “worden het meer en meer eens” over de kwestie, zei voorzitter Charles Michel van de raad van EU-leiders. Maar zijn collega Ursula von der Leyen van de Europese Commissie tempert de verwachtingen, die “niet te vroeg te hoog” moeten zijn. Voor zo’n certificaat er kan liggen zijn we in ieder geval al drie maanden aan technische voorbereidingen verder, waarschuwt ze. Bovendien moet dan bijvoorbeeld wel zeker zijn dat mensen na inenting het virus niet meer kunnen overdragen en er staan nog allerlei andere vragen open.

Google en Apple

De EU moet met “een Europese oplossing” komen en voorkomen dat anderen in het gat springen, vinden Von der Leyen en Michel. “We weten dat Google en Apple de Wereldgezondheidsorganisatie al een aanbod hebben gedaan”, memoreert de commissievoorzitter. Ze houdt de “heel gevoelige informatie” die nodig is voor vaccinatiebewijzen liever in eigen hand.

Timing

“Iedereen wees er vandaag op dat een EU-inentingspas nu, met de geringe vaccinatiedekking van de bevolking, niet aan de orde is”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “Maar men moet zich voorbereiden.” Het betekent niet dat in de toekomst alleen mensen met zo‘n pas mogen reizen. “Daarover is nog helemaal geen politiek besluit genomen.”

EU-landen Griekenland en Cyprus hebben al afspraken gemaakt over de toelating van gevaccineerde toeristen uit Israël. (ANP)