’s Heeren Loo Ermelo erkend als ‘Doelgroep Expertisecentrum NAH+’

De locatie Ermelo van ’s Heeren Loo is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum niet-aangeboren hersenletsel (DEC NAH+). De NAH-woningen op het Ermelose woonzorgpark zijn getoetst aan verschillende kwaliteitsnormen.

Met deze erkenning gaat de zorgorganisatie onderdeel uitmaken van een landelijk kennisnetwerk dat het ministerie van VWS opzet voor ‘laag volume, hoog complexe doelgroepen’.

DEC’s

Het Ministerie van VWS heeft de doelgroep NAH+ aangewezen tot één van de acht ‘laag volume, hoog-complex doelgroepen’ (LVHC). De ‘Doelgroep Expertisecentra’ (DEC’s) zijn voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten, in combinatie met behandeling en dagbesteding.

Landelijke functie

In Ermelo heeft ’s Heeren Loo drie van deze woningen voor in totaal twintig cliënten. De locatie is nu officieel geregistreerd als DEC en krijgt daarmee ook een landelijke functie voor advies aan andere organisaties.