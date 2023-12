Salaris zorgmedewerker gaat volgend jaar verder achterlopen

De loonkloof tussen de zorg en andere sectoren in Nederland werd dit jaar tijdelijk even verkleind naar 3 tot 4 procent, maar zal begin volgend jaar weer groeien naar 6 procent. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN in opdracht van de Vereniging Brancheorganisaties Zorg en op verzoek van VWS.

In 2021 was de loonkloof 9 procent tussen de publieke sector en de zorg. Na cao-aanpassingen verkleinde dit verschil naar 3 procent medio dit jaar. Maar AWVN verwacht dat het verschil 6 procent zal zijn als begin volgend jaar ook meer sectoren een cao-aanpassing doen.

Groot verschil met publieke sector

Als het gemiddelde van vier zorgcao’s wordt gepakt zit het verschil vooral in de salarissen voor functies vanaf grofweg FWG-schaal 50 tot en met ongeveer FWG-schaal 60. Dit zijn functies waar een HBO-opleiding voor nodig is of starters met een WO-opleiding. Lager opgeleid werk wordt juist beter vergoed dan in andere sectoren.

Ten opzichte van de publieke sector is het verschil veel groter. Vrijwel alle functies in de zorg worden dan slechter betaald. Grofweg kan worden gezegd dat de zorg net zo beloond wordt als de slechter betaalde banen binnen de publieke sector.

Nivellering

AWVN signaleert verder dat de lagere loonschalen te weinig oplopen door nivelleringsafspraken. Vooral voor functies waar een MBO-opleiding voor nodig is loont het te weinig om door te groeien naar een hogere FWG-schaal, vindt de werkgeversvereniging. “Anders gezegd leren en ontwikkelen levert voor de MBO-functies in die groepen niet noemenswaardig meer salaris op, zoals dat zichtbaar is in andere salarisgroepen.”

Ook ziet de AWVN veel gelijke startsalarissen. Ongelijk werk wordt daarom gelijk beloond. “De financiële prikkel om na de basisschool voor een bepaald middelbaar onderwijs te kiezen in relatie tot de start op de arbeidsmarkt is aan het verdwijnen.”

Eerder pleitte ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken eerder al voor hogere salarissen. Niet alleen vanwege de personeelsschaarste, maar ook omdat de zorg een marktconform salaris waard is”, vertelde Westerlaken aan Zorgvisie. “De nieuwe cao, die dit jaar is afgesloten, helpt daarbij. In twee jaar tijd krijgen medewerkers zo’n 15 procent erbij. Tegelijkertijd zijn de salarissen in andere sectoren ook fors verhoogd, waardoor de historische loonkloof van 6 tot 9 procent niet steeds niet is gedicht.”