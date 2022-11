Salland Zorgverzekeraar: Geen enkel zicht op concrete volgende stap IZA

Nadat twee maanden geleden het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) is ondertekend, wordt er nog steeds landelijk veel gesproken over het akkoord en is er nog geen enkel zicht op concrete volgende stappen. Dit zegt Petra Teunis, bestuursvoorzitter Salland Zorgverzekeraar en lid van het dagelijks bestuur van Salland United.

Passende zorg in de regio lijkt verder van de radar te verdwijnen, aldus de verzekeraar. “En dat staat haaks op hoe we regionaal samenwerken. Zo is financiering hard nodig om de ontwikkelingen blijvend te versnellen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.”

Wachten

De regionale zorgverzekeraar vraagt zich af waar nog op gewacht wordt. “In landelijk verband wordt nog veel gesproken over het akkoord en vooral de positie van de regio in het akkoord staat ter discussie. Voor ons ligt dit anders; wij bouwen al lange tijd samen aan een gezonde regio en dat werkt.”

Netwerk

Bestuursvoorzitter Teunis zegt al een netwerk te hebben met meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties in vier gemeenten. “Die contacten zijn goed, we hebben korte lijntjes, we wisselen veel kennis uit en we zijn allemaal aanpakkers, dus weten samen snel een oplossing in de praktijk brengen.” Verder wordt samengewerkt met 170 sportorganisaties in de regio.

Basis

“De basis hebben we met alle partners in de regio al gebouwd. Nu is het zaak dat we het papieren akkoord naar de praktijk brengen. We kunnen het ons niet permitteren hierin vertraging op te lopen. Dat heeft te grote consequenties voor de toekomstbestendige zorg in onze regio.”