Samen beslissen campagnes leiden niet tot meer gedeelde besluitvorming

Het Nivel richt zich in de Transparantiemonitor 2018-2023 op de vraag hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert. “We onderzochten of patiënten en artsen vaker samen beslissen bij het kiezen voor een behandeling in de afgelopen vijf jaar en of daarbij keuze-informatie wordt gebruikt”, aldus het onderzoeksinstituut.

Geen verandering

De afgelopen vijf jaar zijn er veel initiatieven geweest om patiënten meer in staat te stellen om met hun arts te beslissen over de best passende behandeling. “Patiënten merken geen verandering in de mate waarin ze samen met de arts beslissen over hun zorg tussen 2018 en 2023”, concludeert het Nivel. In 2023 geeft de helft van de patiënten aan dat de arts met hen een afspraak maakt over het vervolg van hun behandeling (56 procent). Daarnaast merkt meer dan de helft van de patiënten dat de arts hen helpt alle informatie te begrijpen (64 procent).

Patiënten zien echter minder vaak dat de arts van hen precies wil weten hoe zij betrokken willen worden bij het nemen van een beslissing over hun behandeling (37 procent). Ook vinden patiënten dat de arts de verschillende opties niet grondig samen met hen afweegt (37 procent). Deze ervaringen van patiënten zijn in de afgelopen vijf jaar niet veel veranderd.

Uitkomstinformatie

Zo’n 81 procent van de bevraagde patiënten vindt dat zij voldoende tijd krijgen om samen met de arts een besluit te nemen over een behandeling. Door het gebruik van uitkomstinformatie en keuzehulpmiddelen zijn patiënten wel iets meer in staat om samen te kunnen beslissen, stelt het Nivel. Zo geeft 22 procent van de patiënten aan dat er door beschikbare uitkomstinformatie samen met de arts een behandeling gekozen is. Eén op de tien patiënten heeft daarnaast gebruik gemaakt van een keuzehulp om verschillende behandelmogelijkheden te vergelijken. Eén op de zeven patiënten (16 procent) had naast de arts ook hulp van een verpleegkundige bij het maken van een keuze.