Campagne ‘Samen Beslissen’ grotendeels mislukt

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Kantar Public . Centraal in dit onderzoek stond de vraag: In hoeverre worden de doelstellingen van de campagne Samen Beslissen behaald en dragen deze bij aan een daadwerkelijke toename van Samen Beslissen?

Samen beslissen

De onderzoekers zien nog wel een “voorzichtige positieve beweging” bij zorggebruikers, ondanks het feit dat er bijna geen significante verschillen zijn. Bij de zorgverleners is een beweging uitgebleven. Het commitment is op geen van de vijf hoofddoelgedragingen significant gestegen en geen van de doelstellingen is al bereikt. Het aantal zorgverleners dat tijdens de laatste afspraak de beslissing samen met de patiënt zegt te hebben genomen is ten opzichte van de nulmeting gelijk gebleven.

Geen significante verschillen

Het aantal zorgverleners dat patiënt “uitnodigt” om mee te beslissen is gedaald van 49 naar 48 procent. Hierbij was het doel om naar 59 procent te komen. Het aantal zorgverleners dat de patiënt persoonlijk vraagt om mee te beslissen, daalde van 35 naar 33 procent. Nog slechts een vijfde van de zorgverleners vraagt wat belangrijk is voor de patiënt. Ook dit percentage bleef ongewijzigd. Voor zover er veranderingen zijn in gedrag of commitment, is het bovendien lastig te zeggen in hoeverre dit door de campagne is veroorzaakt, zo stellen de onderzoekers. Uit de open antwoorden blijkt dat artsen de campagne vooral voor zorggebruikers belangrijk vinden.

Goed gesprek

Eerder onderzoek (Kantar, 2020) liet zien dat nog minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer dat een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning plaatsvond. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten wel al voldoende betrokken werden of daar juist niet toe in staat waren. De campagne is van september 2021 tot en met december 2022 ingezet, gericht op zorggebruikers en zorgverleners. Om de effecten van deze campagne te kunnen meten, is in juni 2021 een nulmeting uitgevoerd onder zorggebruikers en zorgverleners. Eind oktober/begin november is een tussenmeting gedaan onder zorggebruikers, om inzicht te krijgen in de eerste campagne-effecten onder deze groep. In mei 2022 is deze eindmeting gedaan om de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen vast te stellen.

VWS

De campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij Samen Beslissen. Het ministerie van VWS heeft 70 miljoen euro in het programma geïnvesteerd.