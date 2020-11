Scheiding SKB en Slingeland ziekenhuis krijgt vorm

Interessant voor u

Nieuws

Aanhoudende onzekerheid coronabonus: toegekend of niet aangevraagd?

Of zorgmedewerkers een zorgbonus krijgen is afhankelijk van hun werkgever. Sommige zorginstellingen hebben de bonus voorgeschoten, of snel aangevraagd waardoor VWS het al heeft toegekend. Andere instellingen wachten tot het laatste moment of vroegen het helemaal niet aan. De aanvraag deadline is vandaag voor de tweede keer verschoven, nu naar dinsdag 10 oktober.