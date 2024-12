SDW en Pameijer Mozaïk bundelen krachten

De organisaties zijn actief in de regio West-Brabant. Pameijer Mozaïk is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en SDW ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Bredere doelgroep

“Door het bundelen van onze krachten kunnen we een bredere doelgroep met een specialistische hulpvraag helpen en elkaar hierin versterken in de regio West-Brabant. Bovendien zetten beide organisaties zich in voor het bevorderen en verbeteren van elkaars deskundigheid in deze complexe problematiek”, aldus bestuurders Ingrid van Huijkelom (SDW) en Myrthe Koster (Pameijer Mozaïk) in een persbericht.