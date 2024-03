Sectoroverstijgende betaaltitel kan er op 1 mei zijn

Beeld: burdun/stock.adobe.com

Vanaf dan kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders de prestatie gebruiken in de zorgcontractering voor 2025.

Dat antwoordde demissionair minister Helder op vragen van Zorgvisie. Een kleine kanttekening is op zijn plaats: de zorgverzekeraars moeten er nog wel mee instemmen.

Zorgverzekeringswet

Om verwarring te voorkomen: een sectoroverstijgende prestatie is niet hetzelfde als bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking. De sectoroverstijgende prestatie gaat alleen over behandelingen die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Afgelopen vrijdag brachten de NZa en ZinNL hun advies hierover naar buiten. Zij vinden zo’n prestatie nodig om samenwerken te stimuleren.

Domeinoverstijgend samenwerken

De bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking moet samenwerken bevorderen tussen de verschillende domeinen: Wlz, Zvw en Wmo. Het zorgveld wacht hier al jaren met smart op want samenwerking tussen zorgaanbieders en het sociaal domein is nu alleen tijdelijk met subsidies te regelen. Voor het opschalen van goede voorbeelden is structurele bekostiging nodig. Hiervan ligt de invoering wat moeilijker. Volgens NZa-bestuurder Karina Raaijmakers is bekostiging die onder verschillende wetten valt binnen de huidige wetgeving niet te regelen. Ook VWS kan hierover geen uitsluitsel geven. Helder: “Er wordt aan gewerkt.”

Tweeledige bekostigingen

De bekostigingsvorm van zowel de sectoroverstijgende- als de domeinoverstijgende samenwerking is tweeledig. Minister Helder: “De ene component gaat over de samenwerkingstijd die je met elkaar nodig hebt, de andere component betreft de bekostiging van zorgpaden.”