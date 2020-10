Senaat kritisch over wet corona-app, maar meerderheid in zicht

Een kritisch rapport van de non-profitconsultant Radically Open Security (ROS), dat vorige week naar buiten kwam, is voor verschillende partijen aanleiding tot zorg. Volgens ROS konden GGD-medewerkers in de vijf regio’s waar de app de afgelopen tijd is getest, zien of een besmet persoon de app gebruikt. Daarmee zou het mogelijk zijn dat mensen onder druk worden gezet om de app te gebruiken, zo redeneert ROS.

Vrijwillig

De Jonge benadrukte maandag in het debat opnieuw dat gebruik van de app volkomen vrijwillig zal zijn. Zo mogen werkgevers bijvoorbeeld niet medewerkers verzoeken de app te installeren, of überhaupt vragen of ze dat hebben gedaan, benadrukte hij. Wel mag een werkgever een algemeen appel doen, aldus de minister, door bijvoorbeeld een poster op te hangen.

Niet alleen oppositie-, maar ook coalitiepartijen kraakten kritische noten. Annelien Bredenoord (D66) vindt de vrijwilligheid een van de “belangrijkste waarborgen”, zei ze.

Veel partijen vroegen ook hoeveel zin de app heeft, als de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek van de GGD’en nog niet op orde zijn. “De app kan een positieve rol spelen. Alle kleine beetjes helpen”, zei SP-senator Arda Gerkens. “Maar dan moeten wel alle kleine beetjes aanwezig zijn.”

De Tweede Kamer stemde begin september al in met de wet. Het debat van maandagavond wordt dinsdagochtend afgerond. Later op de dag stemt de Eerste Kamer over de wet. (ANP)