Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

SGP en CU willen dat CDA medisch-ethisch kleur bekent

,

De SGP en ChristenUnie vinden dat het CDA kleur moet bekennen als het gaat om medisch-ethische vraagstukken. “Dat is belangrijk voor de kiezers”, zei SGP-voorman Chris Stoffer woensdag in een debat over de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

Voor de christelijke partijen is het een belangrijk onderwerp. Het CDA staat op flinke winst in de peilingen en kan straks een belangrijke rol spelen in de besluitvorming op medisch-ethisch vlak.

De SGP miste het CDA het afgelopen jaar bij veel debatten over dit “waardegedreven” onderwerp, zei Stoffer. “Wij lopen voor geen enkel debat weg”, reageerde CDA-leider Henri Bontenbal, die zei dat er op medisch-ethisch vlak “accentverschillen” zijn met de orthodox-christelijke partij van Stoffer.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie wilde weten hoe het CDA gaat stemmen over de “heel principiële vraag” rond embryokweek. Daar heeft de fractie nog geen standpunt over bepaald, liet Bontenbal weten. Daar zal de achterban ook bij betrokken worden, want het weegt “zwaar” in de partij. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Verkiezingen 2025

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:48 SGP en CU willen dat CDA medisch-ethisch kleur bekent
8 sep 2025 Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket
7 sep 2025 Bikker wil steun van CDA bij medisch-ethische onderwerpen
7 sep 2025 D66 zet preventie bovenaan
2 sep 2025 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties