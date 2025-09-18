SGP en CU willen dat CDA medisch-ethisch kleur bekent

De SGP en ChristenUnie vinden dat het CDA kleur moet bekennen als het gaat om medisch-ethische vraagstukken. “Dat is belangrijk voor de kiezers”, zei SGP-voorman Chris Stoffer woensdag in een debat over de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

Voor de christelijke partijen is het een belangrijk onderwerp. Het CDA staat op flinke winst in de peilingen en kan straks een belangrijke rol spelen in de besluitvorming op medisch-ethisch vlak.

De SGP miste het CDA het afgelopen jaar bij veel debatten over dit “waardegedreven” onderwerp, zei Stoffer. “Wij lopen voor geen enkel debat weg”, reageerde CDA-leider Henri Bontenbal, die zei dat er op medisch-ethisch vlak “accentverschillen” zijn met de orthodox-christelijke partij van Stoffer.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie wilde weten hoe het CDA gaat stemmen over de “heel principiële vraag” rond embryokweek. Daar heeft de fractie nog geen standpunt over bepaald, liet Bontenbal weten. Daar zal de achterban ook bij betrokken worden, want het weegt “zwaar” in de partij. (ANP)