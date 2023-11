SGP gaat niet naar abortuskliniek, bang voor ongeregeldheden

De SGP gaat vrijdag toch niet bij een abortuskliniek in Utrecht staan voor een geplande steunactie aan zogenoemde ‘pro-life wakers’, meldt de partij in een persbericht.

“Om ongeregeldheden te voorkomen gaat dit geplande bezoek niet door”, aldus de partij, die zegt dat zich daar pro-abortusactivisten hebben verzameld.

De bedoeling was dat kandidaat-Kamerlid Diederik van Dijk tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig zou zijn bij de kliniek om een gesprek te voeren met wakers. Zij benaderen bij dit soort klinieken vrouwen die abortus willen plegen met als doel dit te voorkomen. SGP is fel tegenstander van abortus.

Leuzen

De partij ziet af van het bezoek omdat er “tientallen pro-abortusactivisten” zijn bij de kliniek. Zou hebben zich volgens de SGP agressief gedragen tegenover de pro-life wakers en leuzen gekalkt op de straat voor de kliniek.

Woensdag kondigde de SGP aan op donderdag en vrijdag abortusklinieken te bezoeken “om steun te betuigen aan wakers die op een zorgvuldige en liefdevolle manier in gesprek gaan met vrouwen in een uiterst kwetsbare periode van hun leven”. Volgens de streng christelijke partij is abortus “dé grootste misstand van onze tijd”. Lijsttrekker Chris Stoffer was donderdag bij een kliniek in Rotterdam.

Kritiek

De actie van de SGP kon rekenen op flinke kritiek van andere politici. VVD-leider Dilan Yeşilgöz is “klaar met dit oerconservatieve gedoe”, schreef ze in een tweet. D66-leider Rob Jetten noemde de actie “zeer ongepast” en partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei dat ze zoiets niet zou doen, hoewel de partij tegen abortus is.

Nu het bezoek aan de kliniek in Utrecht niet doorgaat, wijkt Van Dijk uit naar “een andere locatie voor een gesprek met één van de wakers”, aldus de SGP. (ANP)