Simpele botbreuk? Deze app voorkomt onnodig nacontrole

De trauma- en SEH-arts bepalen samen welke breuken geschikt zijn om met behulp van de VFC-app vanuit huis te herstellen. De patiënt wordt in het ziekenhuis van informatie voorzien over hoe de app werkt. Op dit moment gebruiken veertig ziekenhuizen in Nederland de VFC-app.

Werking

De app geeft per week informatie over het herstel. Hierbij worden er ook adviezen gegeven zoals geen autorijden in de eerste paar weken of beweeg de teen veel door te lopen. Daarnaast biedt de app ook praktische video’s. Bijvoorbeeld hoe een patiënt zelf het drukverband weer om kan doen na het douchen.

SEH-verpleegkundigen Ilona Bürmann en Jenny Noorman zeggen: “Normaal gesproken krijgt bijna iedere patiënt met een versterking of botbreuk gips met een spalk. Na een week krijgt de patiënt loopgips en daarna volgt nog een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis. Als het om een kleine, simpele breuk of letsel gaat, is dit nu niet meer nodig.”