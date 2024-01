Sint Maartenskliniek stopt met epd NEXUS

De Sint Maartenskliniek stopt per direct met de implementatie van het NEXUS elektronisch patiëntendossier (epd). Het bestuur van de Sint Maartenskliniek constateert dat het NEXUS niet lukt om de implementatie tijdig en verantwoord te realiseren.

Afgelopen april koos de Sint Maartenskliniek nog voor NEXUS Nederland als nieuwe leverancier van het epd. Het gespecialiseerde ziekenhuis gebruikte eerder het systeem van ChipSoft. De komende tijd blijft de Sint Maartenskliniek werken met het huidige epd. De raad van bestuur denkt na over het vervolg op de langere termijn.

Vooruitgang stagneert

De overeengekomen termijn voor implementatie van het NEXUS EPD lag op 1 juli 2024. De afgelopen negen maanden hebben projectteams van de kliniek en NEXUS gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen. De Sint Maartenskliniek constateert dat er onvoldoende voortgang is geboekt in het project en daarbij bleven fundamentele vragen onbeantwoord.

Per direct stoppen

Voor de Sint Maartenskliniek zijn bij de beoordeling van de plannen patiëntveiligheid, continuïteit van zorg en continuïteit van de organisatie cruciaal.

De raad van bestuur van de kliniek heeft geconcludeerd dat invoering van het epd, gelet op de genoemde randvoorwaarden ook met de meest recente plannen van NEXUS niet haalbaar is. De Sint Maartenskliniek is daarom genoodzaakt de implementatie van het NEXUS EPD per direct te stoppen.

Voor de langere termijn wordt gekeken naar een goede en veilige keuze voor het juiste epd.