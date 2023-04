Sint Maartenskliniek ruilt ChipSoft om voor Nexus

“Met de keuze voor NEXUS als ons nieuwe epd zetten we een belangrijke stap vooruit”, vertelt bestuurder Mark Van Houdenhoven van de Sint Maartenskliniek. “We hebben bewust gekozen voor een oplossing die zowel standaardisatie vraagt, maar ook ruimte biedt voor data-uitwisseling en integratie met andere systemen voor de behandeling en begeleiding van onze patiënten. De openheid van NEXUS stelt ons in staat om de innovatiekracht van belangrijke aanbieders voor de Sint Maartenskliniek in te zetten. Ons uiteindelijke doel is immers: onze zorgverleners en patiënten dichter bij elkaar brengen met slimme oplossingen.”

Nieuwe samenwerking

“We zijn enorm verheugd over onze nieuwe samenwerking met de Sint Maartenskliniek”, zegt NEXUS-bestuurder Eric van Kooten. Dit onderstreept het belang van ketensamenwerking en open systemen.” Eerder deze maand maakte ook Gelderse Vallei de keuze voor het epd-systeem van NEXUS. Het concern is in 25 landen actief en heeft vestigingen op meerdere locaties in Europa. Met meer dan 1.600 medewerkers is NEXUS een van de grootste ZIS/EPD-suiteleveranciers in Europa.