Situatie ziekenhuizen Utrecht ‘kritiek’, zegt NZa

De druk op de IC’s en de klinische afdelingen door corona is ernstig, aldus de NZa dinsdag. Tweederde van de ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg leveren. Nu lopen ook de klinische afdelingen steeds meer vast. In de provincie Utrecht is de situatie “kritiek”.

In de ziekenhuizen van Groningen, Friesland, Limburg en delen van Gelderland en Zuid-Holland kan bijna de helft van de kritiek planbare zorg niet meer worden gegeven. Als deze behandelingen (zoals hartoperaties, kankerbehandelingen en transplantaties) niet plaatsvinden binnen zes weken, is de kans op blijvende gezondheidsschade groot. In de ROAZ-regio Utrecht zijn alle ziekenhuizen niet meer in staat alle kritiek planbare zorg te leveren.

Klinische afdelingen

Opvallend is dat de knelpunten op de klinische afdelingen van de ziekenhuizen naar verhouding groter zijn. De situatie is urgent in de provincie Utrecht, waar het “aanpassingsvermogen volledig opgebruikt is en de zorgkwaliteit in gevaar komt”, aldus de NZa. Dat betekent dat de situatie “kritiek” is. Regio’s die dicht tegen dat kritieke ‘niveau vier’ zitten, zijn Zwolle, Limburg en het noorden van Zuid-Holland.

Dit staat in het document ‘Druk op de zorg’ van de NZa. Drie op de tien OK’s staan nu leeg, omdat er onvoldoende capaciteit door de coronadrukte is. Vorige week waren dat nog twee op de tien OK’s.